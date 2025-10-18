El reciente amistoso entre Chivas y América en Estados Unidos tuvo como novedad la inclusión entre los convocados de dos juveniles del equipo Sub-21. Aunque no tuvieron la oportunidad de sumar minutos, tanto Maximiliano Bustos como Raúl Martínez tuvieron la experiencia con el primer equipo bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Este sábado, ya de nuevo con su categoría habitual, ambos elementos fueron titulares en el conjunto dirigido por Pepe Meléndez. Los rojiblancos lograron la victoria por 3-1 ante Mazatlán, gracias a un doblete de Leo Torres y un gol de Maximiliano Bustos, jugador que es seguido de cerca por Milito.

En la segunda mitad, luego de que la visita recortara diferencias, Chivas logró avanzar por el sector derecho y tras un centro al área, la pelota llegó hasta el segundo poste, donde el joven Bustos fusiló al portero. Fue el 3-1 final antes de dejar el campo reemplazado por Yohan Orozco.

Bustos fue carrilero izquierdo, escoltado por Luis Olivas como zaguero, mientras que delante suyo jugó Carlos Zepeda. El autor del tercer tanto destaca por su corpulencia y potencia a pesar de su juventud, además de aportar amplitud, profundidad y golpeo.

Así formó Chivas Sub-21

El equipo dirigido por Pepe Meléndez salió al campo de juego con Robinho Romero; Isaac Brizuela, Diego Rosales, Carlos Hernández, Luis Olivas, Maximiliano Bustos (Yohan Orozco); Gibrán Ortíz (Hugo Mata), Diego Covarrubias (Ian Torres), Raúl Martínez, Carlos Zepeda (Víctor García); Leonardo Torres (Sergio Álvarez).