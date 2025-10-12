Tapatío atraviesa un momento delicado en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. El equipo dirigido por Arturo Ortega sigue sin encontrar respuestas futbolísticas. En su visita a Atlético Morelia, el filial empató 0-0 y extendió su racha negativa: ya son seis partidos sin ganar y tres sin anotar goles.

Los rojiblancos tuvieron algunas aproximaciones durante el encuentro, pero volvieron a mostrar dificultades en la generación ofensiva. A pesar del punto sumado, el empate deja un sabor amargo, ya que la tabla comienza a apretar en la recta final del torneo.

Con este resultado, Tapatío se ubica en la décima posición con 12 unidades, aunque ya disputó 11 partidos, mientras que varios rivales tienen uno o dos compromisos pendientes, por lo que todavía podría perder más terreno.

A falta de tres jornadas, el conjunto rojiblanco se enfrentará a Mineros de Zacatecas, Irapuato y Dorados de Sinaloa, en busca de revertir la mala racha y meterse en Liguilla.

Así quedó la tabla de posiciones tras la jornada 11