Las Chivas de Guadalajara viajaron este jueves rumbo a Estados Unidos, para el duelo que tendrán este fin de semana frente al América, en una nueva edición del Clásico Nacional. El Rebaño Sagrado viene de tres triunfos consecutivos en la Liga MX, pero buscará volver a hacerse fuerte frente a las Águilas después de lo que fue su reciente victoria en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Richard Ledezma sobre el Clásico Nacional

Aunque se trate de un partido amistoso, el futbolista rojiblanco, Richard Ledezma, planea vivirlo como una gran final por tratarse de los grandes rivales. En su llegada a Arizona, el elemento de Chivas expresó: “Este juego será una guerra, esperamos que sea igual de intenso como siempre son los Clásicos (…) Llevamos 3 victorias seguidas y este amistoso no es un juego cualquiera, es un Clásico y buscaremos el triunfo”. Sin dudas en esta breve etapa con el Guadalajara, Richy ha demostrado vivirlo como un aficionado más.

Diego Campillo también habló del choque ante América

En la misma sintonía que Richard Ledezma se mostró otro de los fichajes que llegó al Guadalajara en este semestre: Diego Campillo. “Para la afición y para nosotros este es un juego diferente, y desde que llegó Gabriel Milito todos los partidos los jugamos como una final, el de este sábado no será la excepción“, prometió el defensa central en su arribo a los Estados Unidos para una nueva edición del Clásico Nacional.

Otra vez Santiago Sandoval no viajó a Estados Unidos

El canterano rojiblanco, Santiago Sandoval, está siendo una de las grandes sorpresas en lo que va del ciclo conducido por Gabriel Milito. Sin embargo, nuevamente el joven de 18 años se quedó sin viajar a Estados Unidos, como sucedió en la Leagues Cup. La razón estaría en que el canterano tendría complicaciones para obtener sus papeles migratorios debido a los problemas que registró su padre, Luis Alonso Sandoval, quien supo ser detenido en suelo estadounidense.

Diego Ochoa es pretendido por clubes europeos

El defensor formado en la cantera rojiblanca, Diego Ochoa, está siendo una de las grandes sorpresas en lo que va del Mundial Sub-20, siendo un pilar de la Selección Mexicana. Ante esto, revelan que hay clubes que ya están interesados como Porto, PSV y Brujas, aunque cabe recordar que Juárez tiene opción de compra, de la cual harían uso, y a su vez el Rebaño también tiene una cláusula de recompra por un monto superior.