Las Chivas de Guadalajara dieron a conocer la lista de 22 jugadores convocados para el Clásico Nacional ante América, este sábado en Estados Unidos. Gabriel Milito sorprendió con la inclusión de dos juveniles que viajarán con el primer equipo: se trata de Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos, quienes se desempeñaban en la categoría Sub-21.
Cabe recordar que el Rebaño Sagrado no podrá contar con Luis Romo y Raúl Rangel, convocados a la Selección Mexicana, además de los elementos que todavía se recuperan de sus respectivas lesiones, como Alan Mozo, Érick Gutiérrez y Roberto Alvarado. Ante esta situación, el estratega argentino vuelve a recurrir a las Fuerzas Básicas rojiblancas.
El primero de estos, Raúl Martínez, es un mediocampista de 19 años y baja estatura -1,71m- pero mucha calidad técnica. En una reciente entrevista con Rebaño Pasión, su exentrenador Sergio Pinto lo llenó de elogios comparándolo con un crack portugués: “El físico no lo ayudó, pero me hace acordar porque es mi amigo, a Bruno Fernandes en sus momentos de Boavista, antes de ir a Novara. Raulito es muy idéntico a él”.
Por su parte, Maximiliano Bustos es un extremo clásico que también puede jugar como carrilero. Se desempeña por el carril izquierdo, donde hace uso de su velocidad y de su pierna hábil para desbordar o buscar el uno contra uno. En ese puesto Chivas no tiene demasiadas opciones, a tal punto de que Milito ha utilizado a Efraín Álvarez a perfil natural.
Convocatoria completa de Chivas vs. América
- Oscar Whalley
- Robinho Romero
- Gilberto Sepúlveda
- Miguel Tapias
- Diego Campillo
- Luis Olivas
- Bryan González
- José Castillo
- Miguel Gómez
- Omar Govea
- Daniel Aguirre
- Rubén González
- Raúl Martínez Amezcua
- Richard Ledezma
- Efraín Álvarez
- Isaac Brizuela
- Maximiliano Bustos
- Cade Cowell
- Alan Pulido
- Javier Hernández
- Armando González
- Teun Wilke