Chivas continúa con paso firme en el Apertura 2025 tras conseguir su tercer triunfo consecutivo y ahora se prepara para un compromiso que, por más que se le llame amistoso, sabemos que es de gran rivalidad: El Clásico de México ante el América, como parte del Tour Rebaño 2025. El duelo se disputará este sábado en el State Farm Stadium de Arizona, donde se espera un lleno total de aficionados que querrán ver a los Clubes más grandes de México enfrentarse.

Gabriel Milito aprovechó la Fecha FIFA para seguir trabajando y ya cerraron la preparación para este encuentro, por lo que viajarán pronto a Estados Unidos, con una convocatoria de 22 futbolistas que combina experiencia y juventud. En la lista destacan las primeras apariciones de Raúl Martínez Amezcua y Maximiliano Bustos, jugadores de la categoría Sub-21 que vivirán su primera concentración con el primer equipo, reflejo del impulso que el técnico argentino le ha dado a la cantera rojiblanca.

Sin embargo, el plantel presenta ausencias importantes debido a convocatorias internacionales y lesiones. Luis Romo y Raúl Rangel se encuentran concentrados con la Selección Mexicana Mayor, mientras que Yael Padilla y Hugo Camberos disputan la Copa del Mundo Sub-20. A su vez, Samir Inda fue llamado al Tri Sub-18, que realizará una gira por Portugal. En el rubro de lesionados, Roberto Alvarado, Alan Mozo y Erick Gutiérrez continúan con sus procesos de rehabilitación y no fueron considerados para el viaje.

De esta forma, el Guadalajara viajó con un grupo variado que incluye a figuras como Javier “Chicharito” Hernández, Alan Pulido, Isaac Brizuela y Cade Cowell, acompañados por jóvenes con gran proyección como Armando “La Hormiga” González, Richard Ledezma y José Castillo. Milito busca mantener la buena racha del equipo y seguir fortaleciendo la identidad rojiblanca dentro y fuera del país, en una gira que ha sido clave para acercar al Rebaño a su afición en Estados Unidos.

La lista final de convocados son:

Oscar Whalley

Robinho Romero

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

Diego Campillo

Luis Olivas

Bryan González

José Castillo

Miguel Gómez

Omar Govea

Daniel Aguirre

Rubén González

Raúl Martínez Amezcua

Richard Ledezma

Efraín Álvarez

Isaac Brizuela

Maximiliano Bustos

Cade Cowell

Alan Pulido

Javier Hernández

Armando González

Teun Wilke

¿Cuándo y a qué hora jugarán Chivas y América en el Clásico de México?

El compromiso ante el América se disputará este sábado 11 de octubre a las 9:00 pm del centro de México en el State Farm Stadium. Será una nueva edición del Clásico de México, en el que el Guadalajara buscará mantener su buen momento y dar continuidad a la confianza que ha generado su reciente cadena de victorias, frente a un acérrimo rival que siempre representa una prueba de carácter y orgullo para el Rebaño Sagrado.