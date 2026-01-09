Chivas debutará este sábado 10 de enero en el Clausura 2026 recibiendo al Pachuca en el Estadio Akron. Tras lo mostrado en la pretemporada, el Guadalajara llega en un buen momento tanto en lo físico como en lo futbolístico; sin embargo, las lesiones continúan siendo un factor que complica el arranque del torneo. Algunas molestias se arrastran desde el cierre del certamen anterior y, en las últimas horas, se confirmó una baja más para el debut.

Se trata de Fernando González, quien de acuerdo con el periodista de TV Azteca especializado en Chivas, Omar Villarreal, está completamente descartado para el duelo de este sábado ante los Tuzos. Incluso, su presencia para la visita a Juárez el próximo martes en la Jornada 2, y el partido contra Querétaro en la Jornada 3, también está en duda, ya que el mediocampista continúa resintiéndose de su lesión y el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo para evitar una recaída.

Tal como ha señalado Villarreal, el principal sustituto del Oso sería el recién llegado Brian Gutiérrez, quien ya fue utilizado en esa zona durante la pretemporada aprovechando su polivalencia en el mediocampo. Aunque su posición natural es más adelantada, Milito confía en su capacidad para cumplir funciones defensivas, sin descartar que pueda sumarse al ataque cuando el partido lo permita, explotando su regate y buen pie para filtrar pases con ventaja.

Esta situación también abre una oportunidad importante para los canteranos Yael Padilla y Samir Inda, quienes podrían ingresar de cambio para relevar a Gutiérrez o apoyarlo en las labores defensivas. De esta manera, aunque Gabriel Milito perderá la solidez que normalmente aporta González en la media cancha, el equipo contará con variantes que podrían darle un mayor peso ofensivo al funcionamiento del Rebaño.

La baja de Fernando González se suma a la de Armando González y Gilberto Sepúlveda

A la ausencia de Fernando González se agregan dos bajas más para el debut del Guadalajara: Armando González en la delantera y Gilberto Sepúlveda en la defensa, este último por un esguince. Además, Diego Campillo continúa en la recta final de su recuperación, por lo que también está descartado en la zaga. La defensa es la zona más afectada por las lesiones, siendo ahí donde Gabriel Milito parece tener mayores complicaciones en este arranque de torneo.