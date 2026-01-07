Chivas está a solo unos días de debutar en el Clausura 2026 y todo apunta a que ya no habrá más refuerzos para el equipo de Gabriel Milito. En cuanto a las bajas, aún quedan pendientes dos movimientos importantes: la salida de Erick Gutiérrez, que parece prácticamente cerrada para regresar a Pachuca en préstamo por un año, y la de Alan Pulido, quien, según David Faitelson, estaría en la mira de Cruz Azul, aunque su caso se perfila para convertirse en otro dolor de cabeza para la directiva.

Tomando en cuenta que al Guadalajara solo llegaron tres refuerzos para el torneo que está por iniciar, surge la duda de si realmente el equipo se fortaleció o, por el contrario, se debilitó rumbo al Clausura 2026. Las incorporaciones de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda parecen darle un impulso a la media cancha y la delantera, respectivamente, mientras que Ricardo Marín, al menos por ahora, proyecta ser la cuarta opción en el ataque para Gabriel Milito.

Brian Gutiérrez eligió a Chivas sobre América y Rayados.

Por otra parte, jugadores experimentados que aún podían aportar, como el propio Erick Gutiérrez y Alan Mozo, además de jóvenes con proyección como Francisco Méndez, Cade Cowell, Ariel Castro y Teun Wilke, ya se despidieron del club o están muy cerca de hacerlo. Si se contrasta este escenario, con tres altas por seis bajas, la percepción general es que el plantel, en lugar de fortalecerse, se ha debilitado para el próximo semestre.

Es evidente que Gabriel Milito apuesta más por la calidad que por la cantidad en la conformación de su equipo. Sin embargo, la gran preocupación en la afición rojiblanca es si, considerando los compromisos de Selección Mexicana y el hecho de que en Liguilla el club podría perder a varios convocados al Mundial, aquellos jugadores que salieron en este mercado no merecían otra oportunidad, al menos hasta la llegada de más refuerzos, particularmente en la zona defensiva.

Reforzar la zona defensiva siempre fue la prioridad de Gabriel Milito

Precisamente la defensa lucía como la prioridad número uno para reforzar el plantel de Milito. Desde los primeros reportes, cuando aún se disputaba el Apertura 2025, se señalaba que esa era la posición que el estratega argentino quería fortalecer de inmediato. No obstante, el perfil tan específico que buscaba complicó las gestiones de la directiva, por lo que todo parece indicar que dicho refuerzo no llegará sino hasta el próximo verano, dejando abierta la pregunta: ¿realmente se reforzó Chivas para el Clausura 2026?