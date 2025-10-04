Por la jornada 10 del Apertura 2025 en la Liga de Expansión MX, Tapatío perdió por 0-1 ante Alebrijes Oaxaca y llegó a cinco encuentros sin conocer la victoria. El equipo de Arturo Ortega perdió cuatro de los últimos partidos y esta vez fue en condición de local, ante un equipo que llegaba penúltimo en la tabla de posiciones.

En esta oportunidad, es cierto que la expulsión de Abraham Villegas en la primera mitad complicó los planes del Filial rojiblanco. El defensor vio dos tarjetas amarillas antes de la media hora y puso el partido cuesta arriba. La visita pudo ganar confianza y encontró el gol de la victoria en la segunda mitad.

Más allá del resultado, lo que preocupa es que el Tapatío lleva varias semanas sin lograr un buen funcionamiento colectivo. De hecho, el Filial apenas remató en una sola oportunidad durante todo el complemento, señal de que la producción ofensiva es escasa.

En redes sociales, varios aficionados de Chivas volvieron a criticar la continuidad de Ortega en el Tapatío, quien de momento parece seguir contando el respaldo de la directiva. El entrenador de 49 años supo estar como interino en el primer equipo, donde no dejó buenas sensaciones.

En el Filial, ganó un título en una campaña compartida con Pepe Meléndez y levantó el Campeón de Campeones, aunque también se ha quedado sin clasificar a Liguilla, algo que podría repetirse en este torneo por culpa de su ubicación en la tabla de posiciones.

Alineación del Tapatío vs. Alebrijes Oaxaca

Para el encuentro que acabó en derrota por 0-1, Tapatío partió con el siguiente once: Eduardo García; Leonardo Jiménez, Raúl Martínez Francisco Méndez, Abraham Villegas; Christian Torres, Daniel Villaseca, Saúl Zamora, Enrique Ledesma; Diego Latorre y Vladimir Moragrega. En el complemento, tuvieron minutos Gibrán Ortíz, Brandon Tellez, Luis Egurrola, Mario Anaya y Sergio Aguayo.