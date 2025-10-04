En el último mercado de pases, las Chivas de Guadalajara decidieron enviar cedido al defensor central Luis Rey, quien iba a tener muy difícil el poder sumar minutos en el Apertura 2025. El zaguero recaló en las filas del Puebla, en una decisión que fue cuestionada por muchos aficionados, quienes veían potencial para que pueda competir en la plantilla rojiblanca.

En un principio, las cosas parecían ir muy bien para Luis Rey en su etapa como cedido. El entrenador Pablo Guede le confió la titularidad y hasta lo ubicó en un nuevo rol como mediocentro, dándole una vital importancia dentro del equipo. Sin embargo, los malos resultados obligaron al cambio de estratega y el panorama cambió drásticamente para el defensor central.

Desde la llegada de Hernán Cristante al banquillo de la Franja, Luis Rey quedó relegado, salió del equipo titular y hasta se quedó al margen de algunas convocatorias. Sin embargo, ahora su situación va más allá: un reporte del periodista Pepe Hanan aseguró que Rey, al igual que otros cinco futbolistas han sido marginados de la plantilla, entrenando separados y quedándose fuera de la convocatoria para visitar a Querétaro.

(Captura)

Además de Rey, los otros futbolistas marginados en Puebla serían Angelo Araos, Raúl Castillo, Owen González, Franco Moyano y Juan Gómez. La Franja vive actualmente un período de renovación y se encuentra en último lugar de la tabla de posiciones con apenas cinco unidades.

Se desconocen los motivos de la decisión con Luis Rey

Lo extraño en esta situación es que no salieron a la luz los motivos por los que tanto Rey como otros jugadores quedaron marginados de la plantilla de Puebla. En la publicación se pudo leer a algunos aficionados de la Franja sin entenderlo desde el lado futbolístico, ya que el futbolista de Chivas había mostrado un buen rendimiento.