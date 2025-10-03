El delantero de 26 años, José Juan Macías, vivirá este domingo un partido muy especial cuando se enfrente a las Chivas de Guadalajara, el equipo con el que se formó y debutó como profesional en la Liga MX. Las lesiones y los problemas físicos acabaron por marcar su etapa con el Rebaño Sagrado y ahora el atacante defiende la playera de Pumas UNAM.

No será la primera vez que JJ Macías se enfrente al Guadalajara. De hecho, ya lo hizo en dos ocasiones, cuando Chivas lo envió cedido a León y el centrodelantero respondió con tres goles en dos enfrentamientos. En el segundo de estos, el hoy delantero de Pumas anotó un doblete y causó polémica por su manera de festejar.

Aunque por aquel entonces su ficha todavía pertenecía al Guadalajara, Macías sorprendió al celebrar uno de sus goles besando el escudo de León, lo cual muchos entendieron como una provocación hacia el Rebaño. Sin embargo, tiempo después el propio futbolista explicó en diálogo con Miguel Ponce las razones de su festejo.

“¿Crees que no amo a Chivas? He estado ahí desde chiquito. Fue por la manera en que salí, por los dirigentes que estaban en ese entonces. Estaba ahí un señor que no es muy querido, que nada más fue a robar”, explicó JJ Macías en aquella plática con su antiguo compañero, aunque sin precisar el nombre del directivo al que se refería.

La denuncia de José Juan Macías contra los directivos de Chivas

En esa ocasión, entonces, Macías dejó en claro su sentir por el Guadalajara y apuntó contra la antigua directiva rojiblanca: “Allá había una mafia. No fue como algo contra el equipo, jamás. Sino contra los que lo estaban dirigiendo. Fue como un ‘toma, cabrón, ¿no que no? A llorar a casa'”, insistió el atacante que ahora volverá a enfrentarse a su exequipo.