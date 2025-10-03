El duelo de este domingo, entre Chivas y Pumas, tendrá un condimento especial por la presencia de José Juan Macías en las filas del conjunto universitario. El delantero se formó en la cantera rojiblanca y debutó como profesional en el Guadalajara, donde supo ser uno de los futbolistas más prometedores de toda la Liga MX.

Sin duda han sido las lesiones las que privaron a JJ Macías de poder competir a un nivel más alto del que lo hizo. En su momento, el olvidable paso por Getafe marcó un antes y un después. A su regreso, comenzaron los problemas físicos, las graves lesiones y el correr siempre desde atrás en la consideración de los entrenadores.

Luego de un semestre sin equipo, en el que eligió ponerse completamente a tono desde lo físico, Macías recaló en Pumas y hasta el momento lleva dos goles y dos asistencias en cinco partidos disputados. Ahora se enfrentará a su antiguo equipo, algo que ya hizo anteriormente, cuando estuvo cedido en León.

Precisamente, esa etapa a préstamo en La Fiera le sirvió para mostrar sus condiciones y ante el club dueño de su pase: en abril de 2019, Chivas derrotó por 2-1 a León y Macías anotó el gol de su equipo. Ese mismo año, en una goleada por 4-3 del conjunto esmeralda, el canterano rojiblanco le anotó otros dos tantos al Rebaño, ambos de penal.

Los números de José Juan Macías en Chivas

Durante sus etapas como jugador rojiblanco, José Juan Macías alcanzó a registrar un total de 94 partidos disputados, con un saldo de 27 goles convertidos. El último que anotó con la playera de Chivas fue en un Clásico Tapatío ante Atlas por los cuartos de final del Apertura 2022, cuando el Rebaño quedó eliminado.