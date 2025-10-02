Pumas y Chivas volverán a enfrentarse este domingo en la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. Ambos equipos se encuentran en situaciones muy similares en la Tabla General, siendo los lugares 10 y 9 respectivamente, por lo que buscarán la victoria para seguir subiendo, pensando en la Liguilla y la verdadera pelea por el campeonato.

Diego Milito lleva toda la semana planeando el partido y ahora hay una noticia que deberá tomar en cuenta: Pumas no saldrá con su delantero habitual Guillermo Martínez, pues acaban de confirmar que será baja por al menos 3 meses debido a una fractura en el quinto metatarsiano que requerirá cirugía. Por lo tanto, el titular sería un viejo conocido de Chiva: José Juan Macías.

El canterano rojiblanco poco a poco parece retomar su nivel futbolístico luego de las graves lesiones que lo hicieron salir del Rebaño Sagrado hace un año y este torneo ya anotó dos goles, por lo que los dirigidos por Diego Milito no deberán confiarse ni de él ni de nadie, para así asegurar la victoria.

La otra baja de Pumas: su DT Efraín Juárez está suspendido

Guillermo Martínez no es la única baja con la que llegarán los Pumas al enfrentamiento contra Chivas, pues cabe recordar que Efraín Juárez está suspendido luego de haber sido expulsado en el América vs Pumas, por lo que no podrá dirigir el encuentro. Ante esto, el Guadalajara llegará a Ciudad Universitaria como el favorito a llevarse el encuentro y seguir subiendo en la Tabla General.

La gran desventaja para el estratega universitario es que su continuidad está en el aire debido a que no ha conseguido los resultados esperados con los Pumas, por lo que una derrota ante Chivas podría causar su despido, sin siquiera poder estar él en el banquillo para ajustar.