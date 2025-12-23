Para el Torneo Clausura 2026 la directiva de Chivas determinó renovar su delantera con jugadores como Ángel Sepúelveda. El “Cuate” regresa a Verde Valle después de casi ocho años y lo hace en un gran momento futbolístico, por lo que ha levantado grandes expectativas de cara a la siguiente campaña de la Liga MX.

Rebaño Pasión tuvo la oportunidad de hablar sobre el fichaje del atacante con Joel “Tiburón” Sánchez, campeón con Chivas en el Torneo Verano de 1997 y mundialista con la Selección Mexicana en Francia 98.

El exjugador de 51 años de edad dio su punto de vista sobre la contratación de Ángel Sepúlveda a la edad de 34 primaveras, pero respetando la decisión de la inteligencia deportiva del Rebaño Sagrado, pues son los que saben más que nadie de las necesidades del plantel.

“El que sabe de las necesidades del equipo, obviamente, es el técnico y Javier Mier. Yo no te puedo decir, Sepúlveda ahora la va a romper, o sea, llegaron en una segunda etapa varios jugadores como Sabah, Omar Bravo, “Chicharito”. Yo prefiero esperar a que pase una buena cantidad de partidos para hacer un análisis y, a lo cómodo, repito, para decir quién funcionó y quién no”, mencionó.

Ángel Sepúlveda vivirá una segunda etapa con Chivas.

Si bien el Club Deportivo Guadalajara ha tenido malas experiencias con las segundas etapas de algunos elementos como Javier “Chicharito” Hernández, Alan Pulido, entre otros, el “Tiburón Sánchez mencionó que la plantilla está en una reestructuración y prefiere esperar a ver cómo Ángel Sepúlveda se acopla.

“A lo mejor Sepúlveda encajaba bien con el perfil de Cruz Azul; acá el equipo es una banda de chiquitos atrevidos, que no paran, que pisan las dos áreas; independientemente de la posición que les toque jugar, tiene un despegue impresionante. Tú mencionaste lo que pasó con “Chicharito”, Alan Pulido, lesiones, exigencias; a lo mejor no se acoplan al ritmo del plantel actual, por eso dije en un principio también que el equipo está en una reestructuración, y los perfiles de los que llegaron también los mencioné, se adecuaron perfectamente al perfil del plantel que hay, entonces vamos a ver cómo se puede acoplar”, señaló.

¿Cuál es la postura de Joel Sánchez sobre la inminente salida de Alan Mozo y Erick Gutiérrez?

“Este es otro plantel, este es otro proyecto, por eso te dije que están en una reestructuración muy evidente y el técnico sabrá quién le va a funcionar o no. O sea, ¿quién te dice que no va a sacar otros tres o cuatro muchachitos como los que ya debutaron y se consolidaron y que sostuvieron al equipo en momentos de verdad complicados? Entonces, yo creo que el que tiene el armado y la planificación de la A a la Z es el técnico”, expresó.

“Yo tengo la confianza porque el equipo es muy agradable, dio mucho más de la expectativa que se había creado al arranque del torneo; en el armado nadie te decía que iba a ser titular la “Hormiga”, la “Hormiga” era la tercera opción, estaba “Chicharito”, estaba Alan Pulido, y terminó siendo campeón de goleo, es un mérito del cuerpo técnico, eh, consolidar a muchos chavos, por eso ahorita hablar de quién va a jugar y quién no, yo no le entro a juicios al aire y repito, quiero que a Chivas le vaya bien”, finalizó.