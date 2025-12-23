Chivas se alista de la mejor manera para el Clausura 2026 y este martes regresa a Guadalajara tras llevar adelante la pretemporada en Isla Navidad, Colima. En medio de este contexto, dan a conocer que la Liga MX medita una decisión que podría aprovechar el Rebaño Sagrado, ya que estudian la posibilidad de poder fichar jugadores de clubes mexicanos que no alcanzaron la Liguilla.

No hay dudas de que uno de los principales afectados por el Mundial 2026 es el conjunto rojiblanco debido a que ni bien inicie la fiesta grande deberá ceder a sus jugadores a la Selección Mexicana. A Raúl Rangel y Roberto Alvarado hay que agregar que pueden ser tenidos en cuenta Ángel Sepúlveda, Armando González, Efraín Álvarez, Bryan González, Richard Ledezma, Diego Campillo y hasta Luis Romo si recupera su mejor nivel en el Tri.

Por esta razón la Liga MX decidió que los equipos podrán jugar hasta con nueve extranjeros en la Liguilla del Clausura 2026, regla que era afectará a Chivas. En las últimas horas dieron a conocer que el máximo ente del balompié nacional estudia la posibilidad de que se puedan fichar jugadores de clubes que no llegaron a la Liguilla.

Ángel Sepúlveda es uno de los refuerzos que llegó a Chivas y que pelea por ir al Mundial. (Foto: IMAGO7)

“Los equipos que no consigan avanzar a la liguilla podrían ceder jugadores —exclusivamente mexicanos— a los clubes que sí accedan a la ‘fiesta grande’ y que se vean afectados por las convocatorias a la selección nacional. Estos refuerzos solo podrían incorporarse a los equipos que terminen el torneo dentro de los primeros ocho lugares de la tabla”, reportó Claro Sports.

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2026?

Chivas debutará en el Clausura 2026 el próximo 10 de enero cuando enfrente a Pachuca en la jornada uno en el Estadio Akron. El partido se llevará a cabo desde las 17:00 del Centro de México bajo la transmisión de Amazon Prime.