La pelota se detendrá durante los próximos días para que tanto aficionados como futbolistas pasen con tranquilidad estas fiestas decembrinas, principalmente la cena de Navidad en donde suelen reunirse todas las familias a pasar un gran momento.

Es por eso que algunos miembros de Chivas y de Chivas Femenil fueron cuestionados sobre cuál es el platillo infaltable en su cena de navidad de cada año, en donde algunos sorprendieron con los alimentos que eligieron, mientras que otros son más conservadores.

Por ejemplo, jugadores como Ángel Sepúlveda y Omar Govea pusieron el pavo en primer lugar, mientras que otras personas como Jasmine Casarez o Samir Inda mencionaron los tamales como algo infaltable cada 24 de diciembre.

Otros elementos que coincidieron fue la cancerbera Zoe Aguirre y el juvenil Francisco Méndez, quienes pusieron en primer lugar el pozole para su reuniones decembrinas.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas vs. Irapuato?

El primer compromiso de preparación del Guadalajara rumbo al Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 28 de diciembre en la cancha del Estadio Sergio León Chávez, casa de los Freseros, en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.