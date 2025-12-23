Chivas se prepara para el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX con una ardua pretemporada en Isla Navidad, la cual finaliza este martes. Por otro lado, el Guadalajara tendrá su primer amistoso el domingo que viene ante Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez y Gabriel Milito ya sabe que Diego Campillo será su único descarte.

No hay dudas de que el fin semana en Guanajuato se vivirá una verdadera fiesta debido a que ayer se dio a conocer que se había vendido casi el 60 por ciento de los boletos. Especialmente, porque el conjunto local viene de ser subcampeón en el Apertura 2025 y moviliza a una gran cantidad de aficionados.

Chivas llevó adelante la pretemporada en Isla Navidad, Colima, en el que se reporta que fueron muy duras y trabajosas. En medio de este contexto, el Guadalajara ya cuenta con sus dos refuerzos, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, con el resto del equipo.

Diego Campillo se unió a la pretemporada. (Foto: IMAGO7)

Como decíamos el domingo el Rebaño Sagrado enfrentará a Irapuato en amistoso de preparación para el Clausura 2026. De cara al juego contra los Freseros, Gabriel Milito sabe muy bien que Diego Campillo está descartado a pesar de que haya integrado la pretemporada con el resto del equipo. Cabe destacar que realizó trabajo diferenciado porque se recupera una fractura en el quinto metatarsiano.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver Chivas vs. Irapuato?

El partido entre Chivas e Irapuato se llevará adelante el próximo domingo 28 de diciembre en el Estadio Sergio León Chávez a las 17:00 del Centro de México. De momento el partido no cuenta con la confirmación oficial de la transmisión, pero en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el partido del Guadalajara.