Este domingo 5 de octubre, las Chivas de Guadalajara visitarán a Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. Ambos equipos se juegan mucho en esta rivalidad tan especial, pues apenas un punto los separa en la tabla de posiciones, con el Rebaño Sagrado por delante gracias a sus recientes dos victorias consecutivas.

El encargado de impartir justicia en dicho duelo será Daniel Quintero Huitrón, colegiado de 35 años nacido precisamente en Guadalajara y quien dirige en Liga MX desde 2011. En la temporada pasada, fue el encargado de arbitrar la final de Ida el Clausura 2025 entre América y Toluca, señal de que está bien considerado dentro de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Quintero en uno de sus últimos partidos dirigiendo a Chivas: fue victoria 1-0 sobre Santos Laguna en la Jornada 1 del Clausura 2025. Aquel día expulsó a Anthony Lozano (Imago7)

El historial es levemente favorable para el Guadalajara con Daniel Quintero como árbitro: sobre un total de 10 encuentros dirigidos, el Rebaño Sagrado logró cuatro victorias, además de tres empates y tres derrotas. En ese lapso, no expulsó a jugadores rojiblancos y sí a un rival, además de sancionar dos penales a favor y tres en contra de Chivas.

Un hecho curioso es que Quintero fue justamente el silbante en el último duelo entre Pumas y Chivas, por la Jornada 10 del Clausura 2025, con victoria rojiblanca por 1-0 gracias a una anotación de Luis Rey. En esta año, también impartió justicia en otro triunfo por la mínima del Rebaño, ante Santos Laguna en lo que fue el estreno de Óscar García como DT del Guadalajara.

El historial de Daniel Quintero dirigiendo a Chivas