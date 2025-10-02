Este domingo, en el Estadio Universitario, Pumas y Chivas chocarán por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro resultará vital para ambos por sus aspiraciones de escalar en la tabla e ilusionarse con clasificar directo a la Liguilla. El Rebaño se encuentra apenas un punto por delante de los Felinos.

En conferencia de prensa previa al encuentro, el canterano de Pumas, Santiago Trigos, se refirió a la rivalidad con el Guadalajara y no dudó en afirmar: “Sí, la verdad es que yo lo considero un clásico. Creo que sobre todo los últimos años han sido juegos bastante buenos y cerrados contra ellos”.

El futbolista de 23 años remarcó que no sólo buscan derrotar a Chivas, sino que aspiran a tener un buen cierre de fase regular: “Claro que es de suma importancia este y los últimos partidos que quedan, que sabemos que son rivales directos y y estamos trabajando para ganar”.

Pumas viene de dos duras derrotas, frente a Juárez y América, pero aún así Trigos confía: “Al final, como es el fútbol, es que da revanchas en un corto plazo y es eso. Nosotros estamos trabajando para ganar este partido y los siguientes y poder cerrar de la mejor manera”, aseguró.

El último duelo entre Pumas vs. Chivas

El anterior encuentro que enfrentó a Pumas contra Chivas, acabó en una victoria por 1-0 del Rebaño Sagrado en el Estadio Universitario. Aquel día comenzó una nueva etapa para el Guadalajara, ya que se confirmó la salida de los directivos españoles y también del técnico Óscar García Junyent, por lo que fue Pepe Meléndez quien se hizo cargo de la dirección técnica y obtuvo el triunfo gracias a un gol de Luis Rey.