La directiva de Chivas no solamente está siguiendo a Yael Padilla y Hugo Camberos en el Mundial Sub 20, sino que también tienen un ojo puesto en el defensor Diego Ochoa, futbolista que aún les pertenece, pero que podría abandonarlos en verano.

El Bebo volvió a ser determinante para la causa de México en la competencia, ya que en el arranque del segundo tiempo del duelo contra España, la escuadra europea volcó su poderío ofensivo sobre la portería nacional, en donde tras un remate dentro del área, el canterano del Guadalajara sacó con la cabeza la pelota que estaba por colarse a la portería.

Hay que recordar que durante el primer compromiso del Mundial Sub 20 contra Brasil, el defensor se convirtió en el héroe al anotar el gol del empate de manera agónica, rescatando un punto que mantiene con vida al Tricolor en la contienda tras empatar con el conjunto sudamericano y con la Furia española.

¿Cómo le ha ido a Diego Ochoa en FC Juárez?

El juvenil defensor ha tenido un semestre complicado en su primer semestre en el conjunto de los Bravos, ya que solamente ha participado en cuatro partidos en todo el Apertura 2025, sumando solamente 186 minutos en el torneo.

¿Cuánto le costaría a Chivas la recompra de Diego Ochoa?

El zaguero se fue a préstamo con opción de compra al conjunto del FC Juárez, en donde algunos reportes indicarían que le costaría a la directiva rojiblanco cerca de 3 millones de dólares el poder adquirir de regreso la carta del juvenil que brilla en la Selección Mexicana Sub 20.