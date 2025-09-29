A pesar de que en el semestre pasado supo cumplir con el primer equipo de Chivas y hasta marcar goles importantes contra Cibao y Pumas UNAM, el defensor central Luis Rey no entró en planes para este Apertura 2025 de la Liga MX. La directiva rojiblanca decidió enviarlo cedido al Puebla, para que a sus 23 años pueda disponer de más minutos.

El marcador central tuvo un buen inicio con la Franja, donde el entrenador, Pablo Guede, le dio mucha confianza y hasta lo ubicó varias oportunidades en un novedoso rol de mediocentro. Las cosas parecían ir bien para Rey, que ganaba experiencia en la Liga MX y aprovechaba su cesión en el Puebla.

Captura / Imago7

Sin embargo, actualmente Rey vive un desesperante momento: desde el cambio de entrenador en Puebla, no ha entrado en planes y ni siquiera integra las convocatorias. El futbolista que todavía pertenece al Rebaño pasó de ser titular inamovible a estar completamente borrado por el nuevo estratega, Hernán Cristante.

Rey la pasó muy mal en la goleada que Puebla sufrió ante Tigres por 7-0, pero aún así fue titular en los dos juegos siguientes, contra San Luis -donde renunció Guede- y Seattle Sounders por Leagues Cup. A partir de allí, fue enviado a la banca, jugó sólo 20′ frente a Toluca y se quedó fuera de la convocatoria en los últimos tres encuentros.

El paso de Luis Rey por Chivas y Tapatío

Rey ya trae un largo recorrido en su carrera, pues antes de llegar a Chivas pasó por Morelia, Mazatlán, Puebla, Cruz Azul y Mineros. En junio de 2023 fue fichado por el Guadalajara para terminar su desarrollo en el Tapatío, donde fue campeón de la Liga de Expansión MX y marcó cuatro goles, antes de dar el salto al primer equipo y disputar 17 encuentros oficiales.