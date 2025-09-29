México tuvo un debut cargado de emociones en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 al empatar 2-2 frente a Brasil. El gran protagonista del Tri fue Diego Ochoa, defensor central surgido de la cantera de Chivas y actualmente cedido en Juárez, quien marcó el gol del empate definitivo en el tramo final del encuentro.

El cabezazo del zaguero rojiblanco, que además tuvo un buen partido, le permitió a México rescatar un punto vital en el inicio del certamen. Ahora, los próximos duelos serán ante España y Marruecos, dos rivales de mucha dificultad que buscarán quedarse con los boletos a la fase final.

Sin embargo, un hecho muy curioso tuvo lugar fuera del campo de juego. Y es que tras el empate de México ante Brasil, en las redes oficiales del Guadalajara no hubo mención alguna para Ochoa, pese a tratarse de un canterano rojiblanco que anotó un gol clave y que todavía pertenece a la institución, más allá de su actual cesión en Juárez.

El comunicado del club sí mencionó el ingreso de Yael Padilla, además de mencionar que Sebastián Liceaga y Hugo Camberos se quedaron sin minutos. Pero nada se dijo del trascendental gol de Ochoa en un escenario tan importante como un estreno mundialista.

Diego Ochoa debe regresar a Chivas: los detalles de su cesión en Juárez

En el último mercado, con el objetivo de repatriar a Diego Campillo, la directiva rojiblanca incluyó la cesión de una gran promesa como Diego Ochoa, quien ya debutó de manera oficial en Chivas y ha sido un pilar durante su estadía en las Fuerzas Básicas. El canterano deberá permanecer cedido una temporada y los Bravos tienen opción de compra, pero en ese caso, el Rebaño también se aseguró una cláusula de recompra.