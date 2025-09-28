La Selección Mexicana Sub 20 debutó en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. El equipo de Eduardo Arce igualó 2 a 2 con Brasil. La alegría para el Club Deportivo Guadalajara llegó a través de Diego Ochoa, que marcó el gol del empate sobre el final del partido.

Gilberto Mora ejecutó un tiro de esquina sobre el minuto 41 del segundo tiempo y el marcador central anticipó en el primer palo. Con un soberbio cabezazo le dio una parábola espectacular al balón, que se incrustó sobre el segundo poste de la portería del equipo sudamericano.

Ochoa fue el único representante de Chivas en el equipo titular, ya que Hugo Camberos y Yael Padilla fueron al banco de suplentes. Sebastián Liceaga, portero del Tapatío, también ocupó un lugar como relevo. El único que ingresó fue Padilla, que saltó al campo de juego al minuto 29 del segundo tiempo.

El volante ofensivo rojiblanco fue amonestado en una de las últimas jugadas del encuentro. La Selección Mexicana Sub 20 sumó un punto gracias a un buen rendimiento en un partido exigente. Alexéi Domínguez abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo. A los 21, Coutinho empató la cuenta. Luighi puso el 2 a 1 a los 31 del complemento y finalmente llegó el empate de Ochoa.

Diego Ochoa juega en Juárez, pero todavía pertenece a Chivas

Con la necesidad de reforzar la zaga central, Chivas fue a buscar a Diego Campillo en el último mercado de fichajes. Allí se incluyó la cesión de Diego Ochoa para Juárez. De esta manera, el joven es parte de los Bravos, pero sigue perteneciendo al Guadalajara, por lo que en un futuro podría volver.