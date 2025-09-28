El Guadalajara logró quedarse con tres puntos importantes ante Puebla luego de imponerse por 2-0 en el Estadio Cuauhtémoc. Sin embargo, en Chivas habrá un gran sin sabor debido a que Gabriel Milito confirmó que Bryan González, MVP del partido, fue suplantado en el segundo tiempo por una lesión que se causó por el campo de juego.

Sin dudas el Rebaño Sagrado encontró en el Cotorro la solución perfecta para suplantar a Mateo Chávez, quien se fue a AZ Alkmaar en este mercado de pases. Desde su llegada el defensa jugó todos los partidos con la playera rojiblanca al punto de convertirse en una pieza fundamental en la alineación.

Ayer en el Estadio Cuauhtémoc Bryan González se volvió a destacar y en esta ocasión con un golazo de tijera para abrir el marcador. Sin embargo, en el segundo tiempo el defensor fue suplantado por una lesión en su tobillo.

Bryan González terminó lesionado ante Puebla. (Foto: IMAGO7)

En conferencia de prensa Gabriel Milito lo confirmó y culpó al estado del campo. “Hoy terminamos una seguidilla de cinco partidos muy intensos. A eso hay que agregarle el estado del campo de juego y por eso el esfuerzo aumenta y en los jugadores esa sobrecarga aparece. Por eso tuvimos que hacer cambios, a excepción de la del Cotorro por una lesión producto del estado del campo se dobló el tobillo solo, el resto necesitábamos refrescar el equipo”, explicó el entrenador argentino.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, Chivas tendrá una semana de descanso para preparar su juego ante Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. El mismo se llevará adelante el próximo domingo 6 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá seguir por TUDN.