Chivas necesita ganar, ganar y ganar en los próximos encuentros que le restan en el Apertura 2025 para mantener su esperanza de calificar directo a la Liguilla; sin embargo, el próximo rival será de mucho cuidado cuando enfrenten a los Pumas de la UNAM.

Este enfrentamiento marcará el reencuentro del Guadalajara con José Juan Macías, quien viene aprovechando los minutos que le han brindado los felinos, por lo que no será un rival cómodo para los rojiblancos.

La buena noticia es que debido a que el chiverío contará con una semana larga de trabajo, se espera que se puedan reintegrar algunos lesionados, en donde sobresale el mediocampista Erick Gutiérrez y hay algunas probabilidades de Alan Mozo.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025?

El siguiente partido del Guadalajara en el Apertura 2025 será visitando a los felinos en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Pumas?

El choque entre rojiblancos y auriazules contará con la transmisión en televisión abierta por la señal del Canal de las Estrellas, además de TUDN en sistemas de televisión restringida.