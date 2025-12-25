La pretemporada rumbo al Clausura 2026 ya se encuentra en su recta final, por lo que en Chivas se están delineando los estatutos que regirán en la escuadra rojiblanca durante todo el semestre, en donde la postura de Gabriel Milito destaca en el interior del plantel.

El timonel argentino sorprendió a todos con la mano dura con la que se presentó ante el plantel de Guadalajara, política que le rindió buenos dividendos en su primer torneo al frente de la escuadra tapatía, por lo que piensa replicarla.

Sin embargo, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, dejó en claro de que la exigencia es máxima en el conjunto rojiblanco, en donde Milito ha demostrado que si algún jugador no rinde lo esperado, su destino sería salir de la institución, tal y como lo hizo para este mercado de fichajes de invierno.

“La política de Gaby Milito sigue siendo la misma: mano dura. Le funcionó muy bien el torneo pasado, además de que mandó un mensaje claro y contundente desprendiéndose de jugadores que no acataban las órdenes del técnico, salían de fiesta, tenían su mente en otro lado y Milito no se la pensó. Bye bye fiesteros, bye bye caritas.

“Ese también es un mensaje claro para los jugadores del primer equipo. ¿No rindes? Te vas. ¿No estás comprometido? Te vas. ¿No te gusta la mano dura? Te vas. Me comentan que en pretemporada la exigencia ha sido a tope, le ha pedido a sus jugadores bastante, quiere sacar lo mejor de ellos y entiende que lo mejor es a través del trabajo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas vs. Irapuato?

El primer compromiso de preparación del Guadalajara rumbo al Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 28 de diciembre en la cancha del Estadio Sergio León Chávez, casa de los Freseros, en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.