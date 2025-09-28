La victoria de Chivas por 2-0 sobre Puebla contó con la particularidad de que el experimentado Isaác Brizuela, futbolista de 34 años, volvió a tener minutos con el primer equipo del Rebaño Sagrado. El Cone, referente de la plantilla rojiblanca, no había sido tenido en cuenta por Gabriel Milito a lo largo del semestre.

Desde hace varios torneos, Brizuela ocupa un rol muy secundario pero aún así continúa en la plantilla. En este semestre, ha tenido minutos con la Sub-21, integrado la banca de suplentes y también se mantuvo al margen de las convocatorias. Sin embargo, el entrenador decidió utilizarlo para la visita ante Puebla.

En el complemento, con la ventaja de dos goles en el marcador y un campo de juego muy afectado, Chivas entregó la posesión y se replegó en su propio campo. Fue allí cuando a los 70 minutos, Milito reemplazó a Richard Ledezma -autor de una asistencia- para el ingreso de Isaac Brizuela.

Es sabido que uno de los grandes compañeros del Cone es Alan Mozo, quien se encuentra recuperándose de una lesión y no formó parte del viaje a Puebla. Sin embargo, el lateral derecho estuvo atento al encuentro y subió una historia a Instagram en el momento en que Brizuela ingresó al campo. Con gritos de euforia y celebrando las indicaciones a sus compañeros, Mozo dejó en claro su apoyo al futbolista de 34 años.

¿Cuánto hacía que no jugaba el Cone Brizuela?

La última participación oficial de Isaác Brizuela con Chivas había sido el 20 de abril de 2025, para la última jornada de la fase regular, frente al Atlas. Aquel día, Gerardo Espinoza lo mandó a la cancha para jugar el tiempo adicionado, en una modificación que no agradó a la afición, pues el Rebaño se estaba quedando fuera del Play-In y de hecho quedó eliminado ese mismo día.