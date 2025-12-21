De cara al Clausura 2026 de la Liga MX, el mercado viene movido para las Chivas de Guadalajara. El Rebaño aseguró caras nuevas, pero también selló varias salidas importantes y todavía trabaja en las bajas de los jugadores que no entran en los planes de Gabriel Milito. El último en salir hasta el momento es Isaac Brizuela, a quien la institución le dedicó unas emotivas palabras.

El Cone llevaba 11 años vistiendo la playera del Guadalajara, misma con la que ganó cinco títulos tras llegar en el año 2015. En los últimos años había perdido cada vez más protagonismo, a tal punto de que su continuidad era muy discutida por la afición, que reclamaba oportunidades para los más jóvenes o bien que se ocupe ese rol para nuevos fichajes.

Sin embargo, ahora que se marchó de la institución salió a la luz que el Cone Brizuela no tenía un salario tan importante como el que se creía. Así lo contó el periodista César Huerta en su canal de Youtube: “Ese es un mito. Brizuela se había bajado el sueldo por lo menos tres veces”, detalló. Ese sacrificio del Cone también explica que haya mantenido su lugar en la plantilla pese a que prácticamente no era tenido en cuenta.

De hecho, Huerta aclaró que Isaac Brizuela tampoco llegó a tener un salario tan elevado: “Incluso en su tope más alto… no llegaba a la mitad de lo que llegó a ganar Alexis Vega, para que se den una idea. Ni la mitad. Esa sí la sé bien, me la platicó el que firmaba los contratos con él; no me lo platicó cualquier imbécil que no supiera nada. Ese es un mito que solamente sirve para justificar un odio, el encono de alguien. Mucha gente se lo cree cuando no es verdad”, opinó.

Cone Brizuela, entre el TOP6 con más partidos de Chivas