De cara al Clausura 2026 de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara están llevando a cabo una reestructuración en su plantilla, con varios casos de jugadores que no entran en los planes del entrenador Gabriel Milito. Uno de los más destacados es el lateral derecho Alan Mozo, quien no fue convocado para la pretemporada y al que se le busca darle salida de la institución.

El ex Pumas, quien fuera uno de los elementos más queridos de la plantilla y de las voces más fuertes dentro del vestidor, no entrará en planes del Guadalajara para el próximo certamen. En su puesto, Milito ha encontrado a Richard Ledezma, además de tener otras opciones como Miguel Gómez o José Castillo.

La directiva rojiblanca trabaja para intentar encontrarle acomodo a Mozo y mientras tanto, el futbolista tuvo actividad en sus redes sociales, más precisamente para compartir una publicación de Karen Ulloa, esposa de Isaac Brizuela, quien le dedicó unas emotivas palabras tras confirmarse su salida del Rebaño.

El Cone ha sido uno de los grandes amigos de Mozo en esta etapa como jugador del Guadalajara, por lo que el aprecio y el respeto entre ambos es ya conocido. “He sido testigo de tu entrega, de tus silencios, de tus batallas internas y de todo lo que das sin que muchos lo vean”, decía el mensaje de la esposa de Isaac Brizuela, quien permaneció 11 años en la institución.

Alan Mozo no acepta la rebaja salarial de Chivas

Para que se concrete la salida de Alan Mozo, el Guadalajara le propuso que aceptara una rebaja salarial, ya que los demás equipos de la Liga MX no estarían dispuestos a cubrir lo que percibe hoy como rojiblanco. Sin embargo, tanto Mozo como Alan Pulido no estarían dispuestos a aceptar esta petición, pues quieren mantener el salario que tienen firmado.