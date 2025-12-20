Chivas ha iniciado una severa reestructuración en su plantilla de cara al Clausura 2026, en donde estaría buscando acomodo a varios jugadores de renombre; sin embargo, dicha misión ha sido más difícil de lo que se esperaba y no han podido encontrarles un nuevo club.

Érick Gutiérrez es uno de los jugadores más importantes que la directiva y el cuerpo técnico de Gabriel Milito decidieron cepillar para el próximo torneo; sin embargo, el encontrarle acomodo es considerado dentro del Guadalajara como una prioridad debido al alto sueldo que percibe.

Es justo ese factor salarial el que complica su salida del conjunto tapatío rumbo a otra institución, en donde la directiva del Rebaño lo estaría ofreciendo a varios clubes, en donde el Pachuca sería el más interesado en hacerse de sus servicios.

Es por eso que, según el comunicador Ignacio Suárez ‘el Fantasma’, los altos mandos de los Tuzos habría solicitado la ayuda del chiverío para cubrir parte del salario, ya que la escuadra hidalguense no podría cubrir el monto que gana el Guti en Guadalajara.

“Tiene contrato y ya hablaron con Chucho Pachuco (Jesús Martínez). ‘Si ya te llevaste al Pocho Guzmán llévatelo a él’ Pero gana mucha lana y no hay mucha lana en grupo Pachuca.

“Ahí podrían acomodarlo si Chivas dice: ‘yo pago una parte del sueldo’. Llegaría a Pachuca porque en León quieren jugadores con mayor dinámica”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes han sido los fichajes más recientes entre Chivas y Pachuca?

Guadalajara y Pachuca poseen una excelente relación, la cual se vio reflejada el semestre anterior en donde los hidalguenses vendieron a Bryan González al Rebaño, mientras que los tapatíos hicieron lo propio con Fernando Beltrán, además de prestar a Víctor Guzmán.