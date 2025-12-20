Chivas ha tenido una destacada participación en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 en donde ha logrado sumar a tres refuerzos para la pretemporada; sin embargo, aún hay zonas en las que faltarían sumar incorporaciones y Gabriel Milito estaría consciente.

Aunque el Guadalajara ya logró cerrar las contrataciones de Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y el regreso de Ricardo Marín, en la directiva y el cuerpo técnico rojiblancos estarían buscando a un defensa central para cerrar el plantel, aunque las negociaciones se han estancado.

La realidad es que el entrenador del Rebaño, Gabriel Milito, estaría consciente de que es posible que no llegue ningún jugador más, por lo que se la jugarían con el plantel que tienen actualmente, a pesar de que el timonel pidió específicamente un defensor más.

“Gabriel Milito se está haciendo a la idea de que es posible de que ya no llegue nadie. Queda más de un mes para fichar, pero Milito se está haciendo a la idea de que ya no venga nadie“, aseguró el comunicador Jesús Hernández en su canal de YouTube.

¿Quiénes son los defensas que han sonado para Chivas?

Durante las semanas recientes han sonado diversos jugadores como candidatos para reforzar al Guadalajara en el Clausura 2026, en donde los que han sonado con mayor fuerza son Víctor Guzmán, Eduardo Águila, Antonio Briseño y hasta César Montes.

El factor que ha retrasado la contratación de otro refuerzo

La directiva del Guadalajara estaría buscando encontrarle acomodo a varios de los futbolistas que no entran en planes, en donde las prioridades son Érick Gutiérrez, Alan Pulido y Alan Mozo debido a sus altos salarios, aunque se ha filtrado que dos de ellos se negaron a reducir su sueldo para facilitar su salida del club.