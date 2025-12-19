Después de la exitosa gestión que encabezó Matías Almeyda en Chivas, la directiva rojiblanca que era encabezada por José Luis Higuera comenzó a cometer muchas equivocaciones que ocasionaron una severa crisis rojiblanca, en donde se pasó del cielo al infierno en el futbol mexicano.

Con la salida del Pelado, comenzó un desfile de entrenadores en el Guadalajara en donde se apostó por perfiles de timoneles experimentados para tratar de hacer reaccionar al plantel rojiblanco, aunque la realidad es que no tuvieron éxito.

Es por eso que el entrenador argentino, Rubén Omar Romano, reveló que estuvo entre los candidatos para tomar las riendas del Guadalajara en el Clausura 2019 en sustitución de José Saturnino Cardozo que tuvo un pésimo desempeño; sin embargo, Jorge Vergara tiró su contratación de último momento, pese a que ya estaba todo listo.

“Sí, estuve muy cerca y me hubiese encantado. Estuve reunido con Mariano Varela y José Luis Higuera en su casa, prácticamente muy bien, todo listo, pero llega Tomás Boy.

“Según lo que me contó después José Luis Higuera es que Jorge Vergara decidió por Tomás Boy porque necesitaba a uno que revolucionara al equipo o algo así y le fue muy mal a Tomás. Estaba cerquita”, recordó el estratega argentino en el podcast de Chema Garrido.

¿Cómo le fue a Tomás Boy al frente de Chivas?

El Jefe era famoso por su temperamento fuerte, por lo que en el Guadalajara apostaron por su temperamento y experiencia para causar un resurgimiento rojiblanco, por lo que llegó como sucesor de José Saturnino Cardozo para la recta final del Clausura 2019 y fue cesado tras la jornada 11 del Apertura 2019.

En total, Tomás Boy dirigió 14 partidos de Liga MX de los cuales su balance fue de 4 triunfos, 2 empates y 8 derrotas, por lo que se decidió destituirlo a días del Clásico Nacional contra América, en donde Luis Fernando Tena tomó las riendas para lo que restaba de ese semestre.