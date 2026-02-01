Miguel Flaño, auxiliar técnico de Atlético San Luis, definió a las Chivas de Gabriel Milito tras la derrota de su equipo por 3-2 frente al Guadalajara, en un partido intenso y cambiante disputado en el Alfonso Lastras. El Rebaño volvió a sumar de a tres en condición de visitante luego de un encuentro en el que supo aprovechar los momentos clave y capitalizar los errores del rival.

Tras el encuentro, Flaño, auxiliar técnico de Guillermo Abascal, no dudó en marcar la jerarquía del conjunto rojiblanco y fue claro al referirse al nivel del rival. “Contra un gran equipo como es Chivas, esos pequeños detalles hacen que el resultado pueda ser uno u otro”, señaló en conferencia de prensa, reconociendo que enfrentar al Guadalajara eleva la exigencia y reduce el margen de error.

El auxiliar también destacó el esfuerzo de su equipo, aunque admitió que no fue suficiente ante el Rebaño. “Hay que destacar el corazón del equipo, la fe y la capacidad de sobreponerse constantemente a situaciones adversas, pero contra un rival como Chivas eso muchas veces no alcanza”, expresó, remarcando que su plantel compitió, pero terminó pagando caro determinados momentos del partido.

En ese análisis, Flaño dejó entrever su inconformidad con algunas decisiones arbitrales, sin profundizar en polémicas. “Hay jugadas que ves repetidas y no acabas de entender muy bien el porqué de las decisiones, pero son circunstancias que se dan en los partidos”, comentó, al tiempo que señaló acciones puntuales como fueras de juego, una expulsión y situaciones posteriores a los empates como factores que terminaron influyendo en el resultado final.

La palabra de Gabriel Milito en conferencia de prensa

Del lado rojiblanco, Gabriel Milito valoró el triunfo y el modo en que su equipo lo construyó. “Es importante ganar siempre o intentar ganar siempre, sobre todo al comienzo tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, pero hacerlo no de casualidad, sino con argumentos, y esos argumentos el equipo los tiene”, afirmó el entrenador de Chivas, satisfecho por una victoria que reafirma el camino del Guadalajara en este inicio de torneo.