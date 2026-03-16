Como se sabe Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 cuando enfrente a León por el pendiente de la jornada 9. De cara al partido en el Estadio Akron, repasamos cuáles son las cuatro opciones que tiene Gabriel Milito en el Rebaño Sagrado para reemplazar a Richard Ledezma en el once inicial ante los Esmeraldas.

Sin dudas Richy desde que llegó se convirtió en un jugador clave en cada planteo del entrenador argentino debido a que por su carril marca la diferencia. Por esta razón hoy el elemento rojiblanco es tenido en cuenta para jugar en la próxima Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana ante la lesión de Rodrigo Huescas.

Por otro lado, el sábado Richard Ledezma recibió su quinta amarilla ante Santos Laguna, por lo que se pierde el encuentro ante León. De esta manera, la gran pregunta que surge es quién lo reemplazará por el carril derecho.

Richard Ledezma no podrá jugar contra León. (Foto: IMAGO7)

Las opciones que tiene Gabriel Milito para reemplazar a Richy son cuatro teniendo en cuenta siquiera jugar con cuatro o cinco en el fondo. El más natural sería Miguel Gómez, quien ya fue probado por como lateral por derecha e izquierda. Sin embargo, el técnico argentino podría poner en su lugar a José Castillo y que como stopper por izquierda juegue Miguel Tapias. Otra dos opciones que tiene es que con línea de cuatro juegue Diego Campillo o que Daniel Aguirre sea utilizado como carrilero. Sin dudas una gran baraja de opciones que tiene el timonel rojiblanco.

¿A qué hora se juega Chiva vs. León?

El partido entre Chivas y León se disputará el próximo miércoles a las 20:07 del Centro de México en el Estadio Akron por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026. El partido en México se podrá ver por Amazon Prime y en Estados Unidos por Telemundo.