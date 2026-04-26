Una de las grandes noticias que recibió Chivas luego de haber empatado sin goles contra Tijuana por el Clausura 2026 fue en relación a Gabriel Milito confirmó el regreso de José Castillo y Ángel Sepúlveda. Cabe destacar que la semana que viene inicia la Liguilla y que el Rebaño Sagrado va a perder jugadores por la convocatoria a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

No hay dudas de que Javier Aguirre al no encontrar el funcionamiento con los jugadores de Europa y la Liga MX. Por esta razón el Vasco seguramente va a llegar una base de jugadores del Rebaño Sagrado que se entienden y que han logrado 65 puntos en la temporada 2025-2026.

En medio de este contexto, Chivas volverá a tener acción la semana que viene con la certeza de las bajas que tendrá por el Mundial 2026 y con la posible baja de Daniel Aguirre. Sin embargo, en conferencia de prensa, Gabriel Milito señaló que se dará el regreso de José Castillo y Ángel Sepúlveda.

Gabriel Milito afirmó que vuelven Sepúlveda y Castillo. (Foto: IMAGO7)

“Vamos a recuperar a Castillo, a Sepúlveda, espero lo de Dani sea muy leve, esta semana vamos a recuperar a estos jugadores, por lo tanto vamos a poder completar el plantel con los jugadores que afrontemos los Playoffs y esperemos no sufrir bajas, cuántos más seamos mejor, esperemos que no sucedan suspensiones ni lesiones, afrontaremos la serie con ambición y convencimiento de hacerlo bien”, expresó el argentino.

¿Cuándo se jugaría la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La ida de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Chivas y Tigres seguramente se jugará el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León con horario a confirmar. Cabe destacar que la Fiesta Grande del futbol mexicano se jugará una vez por semana, por lo que se espera que la vuelta se juegue el sábado 9.