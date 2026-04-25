Finalmente Chivas no pudo pasar del empate ante Tijuana y enfrentará a Tigres por los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026. Conoce cuándo y dónde se jugará la ida de la llave del Rebaño Sagrado ante el equipo de Nuevo León.

El Guadalajara no pudo pasar del empate ante Tijuana y finalizó en la segunda posición de la tabla general de posiciones con 35 puntos. A pesar de no poder superar a Pumas, el equipo de Gabriel Milito se aseguró tener ventaja deportiva en cuartos y una hipotética semifinal de la Fiesta Grande del futbol mexicana.

Finalmente Tigres será el rival de Chivas en los Cuartos de Final de la Liguilla luego de haber superado por goleada a Mazatlán. El equipo de Gabriel Milito se enfrentó a los de Guido Pizarro en la jornada 14 en la que los de Nuevo León golearon por 4-0.

¿Cuándo se jugaría la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La ida de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Chivas y Tigres seguramente se jugará el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario de Nuevo León con horario a confirmar. Cabe destacar que la Fiesta Grande del futbol mexicano se jugará una vez por semana, por lo que se espera que la vuelta se juegue el sábado 9.

¿Daniel Aguirre se pierde la Liguilla del Clausura 2026?

Daniel Aguirre pidió el cambio y se retiró llorando del campo de juego a minutos del final de Chivas vs. Tijuana. En conferencia de prensa el entrenador argentino no pudo confirmar si el elemento rojiblanco de 26 años se lesionó o si tiene una sobrecarga muscular.