Chivas sigue apostando fuerte por su proyecto deportivo y hoy presume uno de los equipos más valiosos de la Liga MX.

El Club Deportivo Guadalajara ya se codea con las grande plantillas del futbol mexicano luego de la última actualización de Transfermark el pasado 19 de mayo, pues dicho sitio lo coloca como la segunda más cara, solo por debajo del América.

De acuerdo con la fuente antes mencionada, Chivas tiene un plantel valuado en 94.63 millones de euros, mientras que el del conjunto de las Águilas alcanza un valor de 98.20 millones de euros.

Mientras tanto, Toluca se ubica en el tercer escalón con 87 millones de euros, luego viene Cruz Azul con un plantel valuado en 83.60 millones de euros.

Cabe mencionar que el valor de la plantilla del Rebaño Sagrado tuvo un crecimiento importante en el último año tras la llegada de Gabriel Milito, gracias a futbolistas como Armando González, quien actualmente vale 15 millones de euros, así como Brian Gutiérrez, tasado en 8 millones de euros.

Chivas cuenta con la segunda plantilla más cara de la Liga MX.

¿Cuáles son las plantillas con menor valor en la Liga MX?

Hay pantillas en el balompié azteca que no superan los 30 milones de euros, como los Rojinegros del Atlas, con un valor de 29.25 millones, Puebla con 25.93 millones, Querétaro con 24.78 millones y Mazatlán con 23 millones de euros, aunque este último dejó de exitir debidi a que su franquicia fue vendida al Atlante.