Chivas sigue de cerca todo lo que sucede con sus jugadores previo al inicio del Mundial 2026. Antes del juego entre México y Sudáfrica, Brian Gutiérrez destacó a Álvaro Fidalgo.

Uno de los futbolistas que en Chivas no paró de dar de qué hablar y se ganó la convocatoria para jugar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana es Brian Gutiérrez. A horas para que inicie la justa mundialista, el futbolista del Guadalajara elogió a Álvaro Fidalgo al señalar que es una buena dinámica la que tienen.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado es la base del conjunto nacional para el certamen mundialista. A los cinco jugadores que fueron convocados por Javier Aguirre, hay que sumar la misma cantidad de futbolistas que vistieron la playera rojiblanca en algún momento de su carrera ya sea en el primer equipo como en las fuerzas básicas.

Uno de los futbolistas que se ganó la posibilidad de no solo ser convocado a la Selección Mexicana, sino también de ser titular ante Sudáfrica con un puñado de partidos en Chivas es Brian Gutiérrez. A menos de 48 horas para el partido en el Estadio Azteca, el mediocampista del Guadalajara elogió a Álvaro Fidalgo.

Brian Gutiérrez habló en la previa de México vs. Sudáfrica. (Foto: IMAGO7)

“Una buena dinámica entre nosotros, como todo el plantel, y creo que estamos muy unidos y se refleja dentro de la cancha”, expresó el futbolista rojiblanco en diálogos con la prensa en el Centro de Alto Rendimiento de Ciudad de México. En el mismo lugar señaló que piensa en el próximo jueves y que está agradecido por vivir un mundial con el Tri.

“Un sueño hecho realidad para mí. Con mucha ilusión y quiero pensar en el 11 de junio (…) El proceso lo tomo con calma. Como la vida, pasa rápido, pasa lento. Creo que me pasó rápido y yo estuve trabajando para esto. Y agradecido con la Federación y con Dios”, cerró el futbolista del conjunto nacional.

¿Cuál sería la alineación de México ante Sudáfrica?

Según lo informado por Gibrán Araige, Javier Aguirre enfrentaría a Sudáfrica con Raúl Rangel en la portería, en defensa Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo, en el medio Éric Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, en el ataque Raúl Jiménez y Julián Quiñones.