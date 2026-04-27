Se acabó la fase regular del Clausura 2026 y las Chivas de Guadalajara terminaron en segundo lugar detrás de Pumas, luego de quedarse sin poder convertir en sus últimas dos presentaciones, las cuales acabaron en empates contra Necaxa y Tijuana. Ahora se viene la Liguilla y el Rebaño ya sabe que contará con algunas bajas importantes por convocatorias a la Selección Mexicana, pero aún así hay confianza en el trabajo de Gabriel Milito.

Milito confirma los regresos de José Castillo y Ángel Sepúlveda

Una buena noticia de cara a la Liguilla es que en conferencia de prensa, el entrenador Gabriel Milito confirmó que el Guadalajara recuperará a José Castillo y Ángel Sepúlveda: “Vamos a recuperar a Castillo, a Sepúlveda, espero lo de Dani (Aguirre) sea muy leve. Esta semana vamos a recuperar a estos jugadores, por lo tanto vamos a poder completar el plantel con los jugadores que afrontemos los Playoffs y esperemos no sufrir bajas, cuántos más seamos mejor, esperemos que no sucedan suspensiones ni lesiones. Afrontaremos la serie con ambición y convencimiento de hacerlo bien”, afirmó el estratega argentino.

Diego Campillo dice que Chivas es candidato al título

Al término del encuentro ante Tijuana, el defensor Diego Campillo platicó con Chema Garrido y afirmó: “Seguimos siendo favoritos para ganar el título. No entró el gol partido pasado tampoco, pero creo que fuimos superiores al rival y nada más es eso (…)”. El zaguero rojiblanco no considera que los últimos resultados sean un llamado de atención: “No hay nada malo, no veo nada malo. Fuimos superiores los dos partidos, no ha caído el gol. Se nos va a dar, creo que tenemos la misma esencia y el mismo ritmo de juego“, analizó.

Liguilla confirmada del Clausura 2026

Tras los últimos partidos pendientes que se disputaron este domingo, se cerró la fase regular del Clausura 2026 y así quedaron definidos los cruces para la Liguilla:

Pumas vs. América

Chivas vs. Tigres

Cruz Azul vs. Atlas

Pachuca vs. Toluca

Tapatío quedó eliminado en cuartos de final

Este domingo también se acabó la participación del Tapatío en el Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX. El Filial rojiblanco, dirigido por Pepe Meléndez, necesitaba ganar o ganar luego del empate por 1-1 en la Ida frente a Cancún, pero finalmente fue derrota por la mínima que resultó en la eliminación del certamen.