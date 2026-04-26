Fue durante el primer tiempo del partido entre Cruz Azul y Necaxa, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Clausura 2026, donde revelaron el equipo de la Liga MX que a Matías Almeyda le gustaría dirigir.

De acuerdo con el periodista de TUDN, Marco Cancino, el técnico argentino mantiene como prioridad continuar su carrera en Europa; sin embargo, no descarta la Liga MX, ya que le atrae la posibilidad de dirigir a Rayados de Monterrey y estaría dispuesto a reunirse con la que sería la nueva directiva del conjunto regiomontano.

En la misma conversación, Marco Cancino reveló que el exentrenador del Club Deportivo Guadalajara ya sostuvo un acercamiento con la directiva de Cruz Azul; sin embargo, su llegada luce complicada, ya que mantiene la expectativa de recibir una oferta desde el norte del país.

Cabe señalar que, además de Cruz Azul y Rayados de Monterrey, también la directiva del América tendría en la mira a Matías Almeyda, por lo que el técnico argentino contaría con varias opciones para elegir dentro del futbol mexicano.

¿A qué equipos ha dirigido Matías Almeyda?