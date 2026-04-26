El Club Deportivo Guadalajara ya comenzó a calentar el ambiente rumbo a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 al anunciar, a través de sus redes sociales, los detalles de la venta de boletos para el partido de Vuelta de los Cuartos de Final frente a Tigres.

Bajo el mensaje “¡Asegura tu lugar en los Cuartos de Final vs. Tigres!”, nuestras Chivas hicieron un llamado a la afición rojiblanca para llenar el Estadio Akron.

De acuerdo con la información compartida en X, la preventa exclusiva para Chivabonados se llevará a cabo del 30 de abril a partir de las 10:00 horas y se extenderá hasta el 1 de mayo.

Por su parte, la venta al público en general iniciará el 2 de mayo a las 10:00 horas. Cabe mencionar que esta serie luce como una de los más atractivas de los Cuartos de Final.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido de Vuelta entre Chivas y Tigres?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 entre el Club Deportivo Guadalajara y Tigres, se llevará el sábado 9 o domingo 10 de mayo, con horario por definir, pues será este lunes cuando la Liga MX lo confirme.