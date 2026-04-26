El 0-0 frente a Tijuana en la última jornada del Clausura 2026 dejó a las Chivas sin el triunfo que necesitaba para cerrar como líder, quedando finalmente por detrás de Pumas UNAM. En un duelo marcado por la falta de espacios y la solidez defensiva del rival, el equipo de Gabriel Milito se topó constantemente con un muro que no logró vulnerar, incluso en sus mejores momentos del complemento.

Dentro de ese contexto, uno de los focos de atención estuvo en el ingreso de Santiago Sandoval. El juvenil de 18 años sumó 21 minutos en el complemento, en una modificación táctica que lo ubicó por dentro, liberando a Roberto Alvarado hacia una zona más abierta. La intención era clara: encontrar desequilibrio en espacios reducidos y sumar una variante distinta ante un bloque defensivo que no concedía ventajas.

Sin embargo, su actuación dividió aguas entre la afición. Un sector cuestionó su toma de decisiones, señalando que en varias jugadas optó por el remate o la acción individual, en lugar de asistir a compañeros mejor posicionados. En total, Sandoval intentó dos disparos al arco y, para algunos, su intervención no tuvo la precisión y lectura de juego para romper el empate.

Del otro lado, también hubo quienes salieron en su defensa. Argumentaron que se trata de un futbolista joven, con atrevimiento y personalidad para intentar cosas distintas en escenarios complejos. En esa línea, valoraron su rebeldía y su intención constante de generar peligro, entendiendo que ese tipo de características suelen venir acompañadas de errores propios de la edad y del proceso de formación.

Santi Sandoval perdió terreno en el Clausura 2026

Lo cierto es que el debate en torno a Santiago Sandoval también está atravesado por su irrupción reciente. En un principio supo ser la gran novedad de Gabriel Milito en el once, incluso muchas veces como titular. En este Clausura 2026, en cambio, quedó relegado a la banca. En los últimos juegos aprovechó los minutos con un golazo ante León y una asistencia ante Puebla, pero ya ante Necaxa no pudo gravitar, al igual que frente a Tijuana.