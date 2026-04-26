El empate sin goles entre las Chivas de Guadalajara y Tijuana por la Jornada 17 del Clausura 2026 dejó una imagen que trascendió el resultado: la ovación de la afición rojiblanca a Gilberto Mora. En un partido cerrado, donde el Rebaño no pudo romper el bloque defensivo rival y terminó cediendo el liderato, el gesto desde las tribunas se volvió uno de los momentos más comentados.

Con apenas 17 años, Mora ya es considerado una de las grandes joyas del futbol mexicano. Su irrupción ha sido tan impactante que incluso ha tenido protagonismo con la Selección Mayor, formando parte del equipo que conquistó la Copa Oro, algo poco habitual para un futbolista de su edad. Ese contexto potencia aún más el reconocimiento que recibió, incluso jugando para el rival.

Durante el partido, el juvenil tuvo poca incidencia, condicionado por el planteo de Tijuana, que priorizó el orden defensivo y cerró espacios. Sin demasiadas oportunidades para desequilibrar, fue reemplazado a los 74 minutos.

La reacción no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos destacaron el gesto como una muestra del ADN de Chivas: un club que, por identidad, representa a los futbolistas mexicanos y que sabe reconocer el talento más allá de la camiseta. En ese sentido, la ovación a Mora fue leída como un reconocimiento genuino a su proyección y presente.

Gilberto Mora apunta a jugar el Mundial 2026

De cara al futuro, su nombre ya empieza a sonar con fuerza pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras una larga ausencia por lesión, Mora volvió a tener rodaje con Xolos, por lo que apunta a ser uno de los nombres elegidos por Javier Aguirre.