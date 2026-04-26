Chivas no pudo sostener el liderato del Clausura 2026 tras empatar 0-0 ante Tijuana en la última jornada. En un partido cerrado, el equipo rojiblanco volvió a encontrarse con dificultades para romper un bloque ordenado, mientras que Xolos se jugaba sus últimas chances de clasificar a la Liguilla, aunque finalmente no le alcanzó.

Desde el banquillo visitante, Sebastián Abreu dejó una lectura clara de lo que fue el planteo ante el Guadalajara: “El equipo tuvo una postura desde la actitud y desde el juego de intentar minimizar el potencial excelente que tiene Chivas”. La frase expuso el objetivo táctico que terminó condicionando el desarrollo del partido.

El técnico de Xolos profundizó en esa idea al explicar cómo su equipo interpretó el contexto del encuentro: “Entender que este tipo de juegos, la inteligencia, la paciencia y el sumar nos podía seguir dando chances”. Bajo esa lógica, Tijuana priorizó el orden y supo competir en un escenario exigente.

Esa estrategia se tradujo en un trámite incómodo para Chivas, que tuvo intenciones pero careció de claridad en los últimos metros. Abreu incluso remarcó el valor del resultado conseguido en ese contexto: “Contra Chivas en Chivas, sumamos”. Un punto que, además de frenar al local, terminó impactando en la lucha por el liderato.

Tijuana se quedó fuera de la Liguilla

Más allá del planteo táctico, finalmente el empate no le sirvió de nada al Tijuana de Sebastián Abreu. Y es que los Xolos se la jugaron a empatar en el Akron para llegar a 25 unidades y seguir con chances de clasificar en octavo lugar. Sin embargo, para eso necesitaban que América derrotase al Atlas, algo que finalmente no ocurrió, pues los Zorros ganaron sobre el final.