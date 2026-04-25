José Juan Macías volvió a aparecer en el entorno rojiblanco. El delantero fue captado en uno de los palcos del Estadio Akron durante el partido entre Chivas y Tijuana, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026.

Cabe mencionar que la presencia del atacante no pasó desapercibida en redes sociales y rápidamente se hizo viral el video que compartió La Afición en su cuenta de X.

JJ Macías, que en su momento fue una de las principales referencias ofensivas del Club Deportivo Guadalajara, atraviesa actualmente un proceso de recuperación que lo ha mantenido alejado de las canchas durante varios meses.

Recordar que el artillero sufrió en noviembre pasado una ruptura de ligamento colateral y menisco medial. Desde entonces, su prioridad ha sido enfocarse en su recuperación física, con el objetivo de volver en óptimas condiciones con Pumas.

¿Cuándo podría regresar a la actividad JJ Macías?

Por ahora, no hay una fecha oficial para su regreso a la actividad, pero el avance en su rehabilitación será clave para determinar cuándo podrá volver a competir, pero lo más probable es que sea a finales del 2026.