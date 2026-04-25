En Chivas el subliderato ha quedado a un costado debido a que todo el mundo se pregunta si podrá o no ser tenido en cuenta Daniel Aguirre tras retirarse llorando por su lesión. En conferencia de prensa Gabriel Milito no confirmó la peor noticia, pero afirmó va a generar mucha incertidumbre y preocupación porque no pudo confirmar si se lesionó o no.

No hay dudas de que el Guadalajara con la llegada del técnico argentino ha tenido mala suerte porque ha perdido piezas claves en varios momentos importantes. En el Apertura 2025 sucedió con Diego Campillo tras el encuentro contra Atlas, mientras que minutos antes de la vuelta contra Cruz Azul la Hormiga González pidió el cambio.

Esta noche sucedió lo mismo que en el cierre del torneo pasado debido a que a minutos del final Daniel Aguirre se retiró llorando. Tras el partido Gabriel Milito habló del zaguero y afirmó que no sabe si podrá o no contar con él para la Liguilla.

Daniel Aguirre se retiró llorando de Chvias vs. Tijuana.

“Habrá que hacer estudios para ver lo que realmente sucedió. Ahora no estoy en condiciones de afirmar si es una lesión o una sobrecarga muscular”, comentó el técnico argentino sobre el futbolista de 26 años.

La palabra de Gabriel Milito sobre Daniel Aguirre