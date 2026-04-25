Chivas enfrenta esta noche a Tijuana por la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. De cara a lo que suceda esta noche, repasamos cómo se encuentra la Liguilla al momento y quién es por ahora el posible rival del Guadalajara en los Cuartos de Final de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Llegó la hora de la verdad debido a que el equipo de Gabriel Milito tiene la última oportunidad de volver cerrar la fase regular como superlíder del torneo. Si el Rebaño Sagrado se queda con los tres puntos logrará su objetivo, mientras que con un empate o una derrota deberá esperar ver qué sucede con Pumas ante Pachuca.

En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es quién va a ser el rival a enfrentar a Chivas en los Cuartos de Final de la Liguilla. En la parte baja de la clasificación hay hasta cinco equipos que pelean por ser octavos o séptimos y entre ellos se encuentra el propio Tijuana que es noveno en la tabla general de posiciones.

Chivas busca ser superlíder del Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

¿Quién es el rival de Chivas en los Cuartos de Final de la Liguilla?

En estos momentos Chivas se ubica en la primera posición de la tabla general de posiciones y estaría enfrentando a Tigres por los Cuartos de Final de la Liguilla. Como decíamos hay cinco equipos que pelean por los últimos boletos de la Fiesta Grande junto a los auriazules y ellos son América, Atlas, Tijuana y León.

Liguilla al momento del Clausura 2026 de la Liga MX

(1) Chivas vs. (8) Tigres

(2) Pumas vs. (7) Atlas

(3) Pachuca vs. (6) América

(4) Cruz Azul vs. (5) Toluca