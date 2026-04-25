La Liga MX llegó a su última jornada del Clausura 2026 y Chivas tendrá múltiples frentes abiertos en esta fecha decisiva, ya que no solo sigue en disputa el liderato de la Tabla General, sino también la definición de su rival en los Cuartos de Final, tomando en cuenta que todavía pueden darse varios movimientos dentro de los ocho primeros lugares.

Los primeros encuentros que serán clave para el Guadalajara se disputarán a la misma hora, comenzando con el Pachuca vs Pumas, duelo que podría tener impacto directo en el liderato si Chivas no logra vencer a Xolos. A la par, el Tigres vs Mazatlán también será determinante en la parte baja de los clasificados, considerando que los felinos llegan ubicados en el octavo lugar y aún no tienen asegurada su posición.

Tigres, León, Tijuana, Atlas y América son posibles rivales de Chivas en Liguilla.

Más tarde, a las 19:00 horas, se jugará el Toluca vs León, con el conjunto esmeralda todavía peleando por meterse entre los ocho mejores, además del propio Chivas vs Xolos, que será el partido central para las aspiraciones rojiblancas. Finalmente, el último duelo que tendrá impacto en la definición de posiciones será el América vs Atlas, enfrentamiento directo entre el sexto y séptimo lugar de la tabla.

Por lo tanto, una vez que terminen los últimos encuentros de la jornada sabatina, aproximadamente alrededor de las 23:20 horas, el Guadalajara ya tendrá completamente definido quién será su rival en la Liguilla. A partir de ese momento, el cuerpo técnico podrá comenzar la preparación específica para los Cuartos de Final, analizando fortalezas y debilidades del adversario que le toque en el camino hacia el título.

El partido clave para Armando González en el liderato de goleo será a las 9:00 PM

En el plano individual, Armando González también vivirá una noche determinante, ya que continúa en la pelea por el Campeonato de Goleo y actualmente se encuentra a un solo tanto de Joao Pedro. Para el delantero rojiblanco será fundamental anotar ante Xolos y posteriormente esperar lo que ocurra en el duelo entre Juárez y San Luis, partido que también finalizará cerca de las 23:00 horas y que terminará por definir al máximo goleador del torneo.