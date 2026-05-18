Chiva rompió filas luego de la eliminación sufrida ante Cruz Azul. Tras lo sucedido en la Liguilla, Hugo Camberos rompió el silencio con emotivo mensaje en redes sociales.

Sin dudas los futbolista de Chivas están dolidos por lo sucedido ante Cruz Azul ya que el equipo ilusiona por su estilo de juego alcanzar la 13 a pesar de las bajas por la Selección Mexicana. Uno de los futbolistas que se mostró dolido por la derrota fue Hugo Camberos quien rompió el silencio en redes sociales para dejarle un mensaje a la afición rojiblanca mientras se rumorea su salida del club.

Ni bien terminó el partido la mayoría de los jugadores del Rebaño Sagrado rompieron en llanto en el terreno de juego mientras desde las gradas los chivahermanos no paraban de alentar. Santiago Sandoval, Diego Campillo, Óscar Whalley y otros intentaban consolarse del duro golpe que les dio la Máquina de Joel Huiqui.

Uno de los futbolistas que no pudo contener las lágrimas fue Hugo Camberos, jugador que se forjó en Verde Valle y que ilusiona con su talento a la afición. Esta tarde, tras romper filas en la Perla Tapatía, el canterano dejó un sentido mensaje mientras se habla de su posible salida del Rebaño Sagrado.

Hugo Camberos agradeció a la afición de Chivas

“Nos duele mucho que no haya podido ser. Lo queríamos y creímos hasta el final igual que ustedes. Esta afición es especial y estoy seguro que este equipo no va a descansar hasta lograr eso que todos queremos. Gracias por no bajarse de este barco, chivahermanos”, expresó en Instagram tras la derrota.

¿Por qué se habla de salida de Chivas?

La razón por la que se habla mucho de la salida de Hugo Camberos de Chivas es por la falta de minutos que le daba Gabriel Milito. Es más, en la Liguilla el entrenador argentino decidió meterlo luego de que Agustín Palavecino haya anotado el gol de la victoria.

Por otro lado, en marzo se habló de la posibilidad de que el canterano sea fichado por Ajax. “El Ajax estaría muy interesado en el fichaje de la joya rojiblanca, Hugo Camberos (19) para dar el salto a Europa. Oscar García Junyet, ex-DT de Chivas, es el actual entrenador principal del equipo neerlandés y habría pedido expresamente al mexicano tras haberlo dirigido en la Liga MX”, reportó 365 Score el pasado 16 de marzo.