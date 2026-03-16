El Guadalajara vive un gran momento en el Clausura 2026 debido a que se ubica tercero y de ganar el próximo miércoles podría afianzarse en lo más alto de la tabla. En medio de este contexto, Hugo Camberos vuelve a estar en el centro de la escena debido a que sería pretendido por un gigante de Europa: Ajax. Sin embargo, de momento todo es un rumor.

No hay dudas de que el mediocampista formado en Verde Valle es una de las joyas mexicanas que más de un equipo sigue de cerca. Especialmente porque en medio de la crisis deportiva y de vestidor apareció como una bocanada de aire fresco.

A casi un año de su debut, Hugo Camberos vuelve a estar bajo el reflector de Chivas debido a que la semana pasada surgió el rumor de que sería del interés del Ajax. Este ruido comienza debido a que Óscar García Junyent, entrenador que debutó a Camberos en primera división, estaría interesado en ficharlo para el siguiente verano.

Chivas podría perder a Hugo Camberos. (Foto: IMAGO7)

Esta información fue ratificada por 365Score el pasado sábado en redes sociales. “El Ajax estaría muy interesado en el fichaje de la joya rojiblanca, Hugo Camberos (19) para dar el salto a Europa. Oscar García Junyet, ex-DT de Chivas, es el actual entrenador principal del equipo neerlandés y habría pedido expresamente al mexicano tras haberlo dirigido en la Liga MX”, informó. Sin embargo, al igual que otros medios, menciona que es un rumor de momento.

Los números de Hugo Camberos en Chivas en el Clausura 2026

En lo que lleva el Clausura 2026, a Hugo Camberos le cuesta tener minutos de juego porque en el sistema de Gabriel Milito no termina de encajar. De esta manera, tras seis partidos jugó 87 minutos en tres partidos.