Chivas es uno de los máximos candidatos al título del Clausura 2026; sin embargo, en la directiva rojiblanca ya se tendría en mente el armado del plantel para el próximo torneo en donde el plan es mantenerse como una de las potencias de toda la Liga MX.

Es por eso que en las semanas recientes ha comenzado a sonar el nombre de Elías Montiel como posible refuerzo en el mercado de fichajes de verano, en donde inclusive se ha mencionado que el Guadalajara podría entregar la carta de Hugo Camberos o Yael Padilla para facilitar el traspaso.

Sin embargo, el comunicador Jesús Hernández, reveló que en la directiva del Pachuca no se tendría en mente el hacer intercambios, sino que exigiría el pago de por lo menos 10 millones de dólares, noticia que no agradaría a Amaury Vergara y compañía.

“El Pachuca quiere entre 10 y 12 millones por su jugador, incluso ya tienen a un representante ofreciéndolo en el Viejo Continente y no al Oviedo. Quieren ver la forma de acomodarlo con un porcentaje para una post-venta.

“Algunos han dicho que Hugo Camberos o Yael Padilla podría entrar en el deal, pero lo que me dice mi insider es que Pachuca lo que quiere es dinero (…) Chivas tiene que poner la pasta porque Pachuca no está pensando en un intercambio“, aseguró el comunicador en su canal de YouTube.

Los números de Yael Padilla y Hugo Camberos en el Clausura 2026